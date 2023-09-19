В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 28-летней девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве молодой девушки из Соснового Бора, расположенного в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, задержанным оказался муж погибшей по имени Евгений. Его нашли в одном из компьютерных клубов Василеостровского района Санкт-Петербурга. В настоящее время он находится на допросе в отделении полиции, где рассказывает обо всем, что предшествовало убийству жены.

Источники канала утверждают, что между погибшей девушкой и задержанным мужчиной возникла ссора, после чего они на какое-то время разъехались. Однако затем пара, проходившая через бракоразводный процесс, решила восстановить отношения, и 30-летний Евгений вернулся в квартиру. Позднее тело девушки было найдено завернутым в одеяло. По предварительным данным, ее задушили проводом. Сам Евгений исчез, сотрудники полиции разыскивали его несколько дней. Мужчину удалось найти в компьютерном клубе, он был задержан в рамках возбужденного уголовного дела об убийстве.

Как сообщалось ранее, тело 28-летней Виктории, работавшей продавцом в магазине стройматериалов, было обнаружено 14 сентября ее подругой. Сотрудники правоохранительных органов сняли отпечатки пальцев и следы обуви на месте происшествия. В интересах следствия также были изъяты некоторые личные вещи.