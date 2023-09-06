В Петербурге задержали бездомного насильника за убийство 30-летней давности Задержан петербуржец, который в 1993 году изнасиловал, убил и сжег девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гатчинском районе Ленинградской области 5 сентября сотрудники полиции задержали 55-летнего бездомного уроженца Азербайджанской ССР, которого подозревают в преступлении 30-летней давности, сообщает 47channel со ссылкой на источник в полиции. По данным следствия, мужчина вместе со знакомым в ночь с 16 на 17 мая 1993 года похитили двух девушек, одна из которых в итоге была убита.

Преступление было совершено в километре от деревни Старое Химголово. На обочине мужчины изнасиловали одну из подруг. После они нанесли ей множество ударов ножом, от которых девушка скончалась. Затем они нанесли не менее трех ударов ножом в шею второй девушке и подожгли ее тело. Мужчины убедились, что обе их жертвы не подают признаков жизни, и скрылись с места преступления.

Вторая девушка позже смогла прийти в себя и обратиться за помощью.

Известно, что ранее мужчина был дважды судим за незаконный оборот наркотиков и подделку документов. Сейчас он помещен в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Дорогомиловский районный суд Москвы поступило дело против 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве шестерых человек в апреле 1994 года. В тот год он был назначен исполнителем заказного убийства четверых человек. У него было три подельника, преследование которых было прекращено в связи с их смертью. 30 апреля они прибыли в спорткомплекс на Бережковской набережной, где убили четверых назначенных жертв, а также двух очевидцев.