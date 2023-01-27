В Петербурге установили памятник блокадным медикам

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Церемония открытия скульптурной композиции, посвященной подвигу блокадных медиков в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на Соляном переулке состоялось открытие памятника блокадным врачам, кадрами с места установки монумента поделился вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram. Памятник был поставлен недалеко от здания музея обороны Ленинграда, рядом с памятником блокадному учителю.

В день 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады мы открыли в Соляном переулке памятник блокадному медику. Он разместился рядом с памятником блокадному учителю, — написал Пиотровский.

Инициативу об установке монумента год назад продвинула ветеран блокадного Ленинграда Елена Тихомирова. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил ее просьбу и дал поручение установить скульптуру из бронзы.

Ранее Беглов предложил жителям города «проникнуться эмоциями» дня освобождения Ленинграда от блокады, опубликовав подборку фотографий и документов, датированных 27 января 1944 года. Он поздравил петербуржцев с годовщиной освобождения от блокады и пожелал здоровья ветеранам и блокадникам.

Городской суд Санкт-Петербурга до этого признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры. В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.