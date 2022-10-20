Суд признал блокаду Ленинграда геноцидом народов СССР Суд Санкт-Петербурга признал блокаду нацистами Ленинграда во времена ВОВ геноцидом народов СССР

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Городской суд Санкт-Петербурга признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры, передает «Интерфакс». В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.

Установить фактом, имеющим юридическое значение, и признать блокаду Ленинграду оккупационными властями Германии и их пособниками в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза, — сказала судья, оглашая вердикт.

За время блокады, как выяснили сотрудники прокуратуры, погибли не менее 1 млн 93 тысяч жителей города. Это больше трети населения Ленинграда на начало 1941 года. Кроме того, блокада негативно отразилась на здоровье выживших. Они, как отмечали врачи, умирали раньше сверстников, которые не прошли через условия выживания в указанный период.

Кроме того, фашисты были признаны виновными в «культурном геноциде». Они намеренно уничтожали уникальные памятники и архитектурные ансамбли. Эти преступные действия повлекли частичное искоренение исторической и культурной самоидентичности народов СССР.

Ранее прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник рассказал, что доказательства, собранные специалистами, указывают на то, что число жертв блокады Ленинграда было гораздо больше, чем сообщалось в ранее опубликованных материалах. По его словам, предыдущие выводы были сделаны на основе «беглых подсчетов».