В Петербурге объяснили, почему растет статистика жертв блокады Ленинграда Прокурор Петербурга Мельник: жертв блокады Ленинграда больше, чем считалось ранее

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Блокада Ленинграда

Те доказательства, которые собрали специалисты, указывают на то, что число жертв блокады Ленинграда было гораздо больше, чем сообщалось в ранее опубликованных материалах, рассказал в интервью РИА Новости прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник. По его словам, предыдущие данные были сделаны на основе «беглых подсчетов».

Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады, чем то, которое путем беглых подсчетов давала официальная статистика до сих пор, — сказал Мельник.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга направила в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и геноцидом советского народа. Целью иска стала защита национальных интересов, законных прав жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших в северной столице.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 871 день. Единственным путем, через который доставлялось продовольствие, стала «Дорога жизни» — ее проложили по льду Ладожского озера.

Советской армии удалось прорвать блокаду 18 января 1943 года, однако до полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще год. За время блокады погибли, по разным оценкам, до полутора миллионов человек. Из них только три процента скончались от бомбежек и артобстрелов, остальные — от голода.