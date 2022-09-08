Генпрокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом Генпрокуратура РФ потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа

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По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда прокурор Санкт-Петербурга подал в городской суд заявление о признании ее военным преступлением и геноцидом советского народа, говорится на сайте ведомства. Отмечается, что изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Указанное заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц — жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, — сказано в сообщении.

Ведомство напоминает, что за период блокады Ленинграда истреблено более одного млн советских граждан. Вместе с тем, в ходе «Нюрнбергского процесса», правовая оценка действий немецко-фашистских захватчиков дана не была.

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о блокаде Ленинграда главе МИД ФРГ Анналене Бербок, заявившей о том, что Москва якобы использует голод в качестве оружия. Политик напомнил, что сама Германия во время Второй мировой войны осуществляла голодомор, что привело к смерти сотен тысяч человек.