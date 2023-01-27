Беглов предложил петербуржцам «проникнуться эмоциями» 1944 года Беглов предложил «проникнуться эмоциями» от освобождения Ленинграда в 1944 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил жителям города «проникнуться эмоциями» дня освобождения Ленинграда от блокады, опубликовав в своем Telegram-канале подборку фотографий и документов, датированных 27 января 1944 года. Он поздравил жителей города с днем полного освобождения от блокады и пожелал здоровья ветеранам и блокадникам.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады — священная для всех нас дата! 79 лет назад над Невой прогремел салют победителей. Чтобы осознать всё величие этого дня, нужно проникнуться эмоциями, которые тогда — 27 января 1944 года — переполняли ленинградцев. Их донесли до нас пожелтевшие страницы писем и дневников той поры, — написал Беглов.

Городской суд Санкт-Петербурга ранее признал блокаду Ленинграда во времена Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза. Таким образом, был удовлетворен соответствующий иск прокуратуры. В рамках расследования были установлены факты сознательного разрушения города немецко-фашистскими захватчиками, истребления мирных жителей и массированных бомбежек.

За время блокады, как выяснили сотрудники прокуратуры, погибли не менее 1 млн 93 тысяч жителей города. Это больше трети населения Ленинграда на начало 1941 года. Кроме того, блокада негативно отразилась на здоровье выживших. Они, как отмечали врачи, умирали раньше сверстников, которые не прошли через условия выживания в указанный период.