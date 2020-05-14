В Петербурге успешно протестировали переливание плазмы

https://static.news.ru/photo/de05a888-961d-11ea-b97e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи 40-й горбольницы Санкт-Петербурга успешно перелили плазму крови переболевших коронавирусом новым пациентам. Результаты процедуры стали заметны уже на следующий день.

Первыми мы ввели плазму двум своим врачам. Они были в тяжёлом состоянии и готовились к переводу на ИВЛ, — цитирует представителей больницы «Фонтанка».

Помимо этого, врачи отметили положительную динамику абсолютно у всех пациентов, которым переливали плазму. Один из них почувствовал себя лучше уже на следующий день, а на третий перешёл из реанимации в обычную палату.

Как сообщал NEWS.ru, учёные из США оценили безопасность переливания плазмы при коронавирусе.