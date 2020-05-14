Ученые из США оценили безопасность переливания плазмы при коронавирусе

Исследователи из Университета штата Мичиган и Университета Джонса Хопкинса проанализировали показатели нескольких тысяч пациентов с коронавирусом. Последним были сделаны переливания плазмы крови от пациентов с антителами.
В эксперименте приняли участие 4051 пациент в тяжелом состоянии и 949 человек с риском развития подобного,
В этом первоначальном отчете о пяти тысячах госпитализированных пациентов в США с COVID-19 с тяжелым или опасным для жизни течением, или которые, по оценке врачей, имеют высокий риск развития тяжелого или опасного для жизни состояния, общая частота серьезных побочных эффектов в течение четырех часов после переливания плазмы от выздоровевшего от COVID-19 пациента составила менее 1%, а уровень смертности через семь дней составил 14,9%, — говорится в отчёте.
Однако эксперты отметили, что их работа не является показателем эффективного лечения пациентов с COVID-19 плазмой крови.
Учитывая, что эта терапия применяется все чаще, эти новые данные говорят о ранних показателях безопасности реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19 и предполагают, что исследования должны сместить акцент в сторону определения ее эффективности, — заявили ученые.
Как ранее информировал NEWS.ru, учёные призывают политиков перестать сравнивать COVID-19 и грипп. Соответствующее письмо
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