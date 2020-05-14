Ученые из США оценили безопасность переливания плазмы при коронавирусе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемиологи из США призвали политиков и чиновников отказаться от сравнивания данных о смертности и заболеваемости от коронавируса и гриппа.

Письмо учёных опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine. В нём они напоминают, что данные о коронавирусе на сегодняшний день разбираются по разным методикам и информация о нём пока недостаточно...