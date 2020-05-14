Учёные призывают политиков перестать сравнивать COVID-19 и грипп

https://static.news.ru/photo/50afcb10-95fc-11ea-a1eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эпидемиологи из США призвали политиков и чиновников отказаться от сравнивания данных о смертности и заболеваемости от коронавируса и гриппа.

Письмо учёных опубликовано в научном журнале JAMA Internal Medicine. В нём они напоминают, что данные о коронавирусе на сегодняшний день разбираются по разным методикам и информация о нём пока недостаточно полна.

Если вы сравниваете данные по смертности от двух болезней, полученные разными путями, вы почти всегда придёте к неправильным выводам, — говорится в письме.

Также эпидемиологи отмечают, что попытки чиновников сравнить два этих заболевания несут угрозу жизни и здоровью людей.

Многие подобные деятели часто говорят, что COVID-19 не опаснее гриппа, что, как мы показали, не соответствует истине, — заявили учёные.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Американская медицинская ассоциация провела исследование, в котором приняли участие 1400 пациентов с коронавирусом. Его результаты показали, что гидроксихлорохин, который, как считалось, может помочь в борьбе с COVID-19, не даёт никаких результатов.