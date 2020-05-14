Учёные призывают политиков перестать сравнивать COVID-19 и грипп

Эпидемиологи из США призвали политиков и чиновников отказаться от сравнивания данных о смертности и заболеваемости от коронавируса и гриппа.
Письмо учёных
Если вы сравниваете данные по смертности от двух болезней, полученные разными путями, вы почти всегда придёте к неправильным выводам, — говорится в письме.
Также эпидемиологи отмечают, что попытки чиновников сравнить два этих заболевания несут угрозу жизни и здоровью людей.
Многие подобные деятели часто говорят, что COVID-19 не опаснее гриппа, что, как мы показали, не соответствует истине, — заявили учёные.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Американская медицинская ассоциация провела исследование, в котором приняли участие 1400 пациентов с коронавирусом. Его результаты показали, что гидроксихлорохин, который, как считалось, может помочь в борьбе с COVID-19, не даёт никаких результатов.
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