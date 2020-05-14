От коронавируса может умереть больше людей, чем от «испанки»

https://static.news.ru/photo/00d599d8-95f4-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Общественное достояние/wikimedia.org

Американская медицинская ассоциация провела исследование, в котором приняли участие 1400 пациентов с коронавирусом. Его результаты показали, что гидроксихлорохин, который, считалось, может помочь в борьбе с COVID-19, не даёт никаких результатов.

Кроме того, исследование было проведено научным журналом JAMA. Его результаты показали, что гидроксихлорохин навредил 1376 пациентам.

Доктор Уильям Шаффнер по результатам данных исследований сделал вывод, что, если США не смогут разработать скоординированный научно обоснованный ответ по лечению коронавируса, то пандемия можно продлиться очень долго.

По его словам, от эпидемии может погибнуть больше людей, чем от пандемии испанского гриппа 1918 года, жертвами которой стали 675 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируют завершить в июне. Испытания проходят на 300 добровольцах.