Директор «Вектора» сообщил, когда завершат исследования вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8fb2253c-95df-11ea-97d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исследования вакцины от коронавирусной инфекции нового типа специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» планируют завершить в июне. Испытания проходят на 300 добровольцах, сообщил директор центра Ринат Максютов на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросам развития генетических технологий.

По его словам, в «Векторе» рассчитывают на то, что зарегистрировать вакцину от коронавируса получится в сентябре 2020 года. Это, подчеркнул Максютов, должно произойти благодаря поручению президента от 15 апреля текущего года о сокращении сроков внедрения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции.

В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцины в минимальном объёме, достаточном для перехода на клинические исследования, в первую-вторую фазу суммарно на 300 добровольцах, — приводит РИА Новости слова директора «Вектора».

На сегодняшний день в России зафиксировано 252 245 случаев заражения COVID-19 на территории 85 регионов страны, 2305 пациентов скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин выразил благодарность специалистам-генетикам за вклад в разработку вакцин от коронавируса.