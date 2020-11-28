В Петербурге прошёл несогласованный концерт «Чиж & Co»

https://static.news.ru/photo/dade598c-3273-11eb-b6a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В одном из клубов Петербурга прошёл несогласованный концерт «Чиж & Co» с нарушением санитарных норм по COVID-19. Об этом сообщили в комитете по культуре.

Двадцать восьмого ноября в клубе «А2» состоялся концерт группы «Чиж». Мероприятие состоялось несмотря на то, что организаторам было отказано в его согласовании, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве добавили, что выездная проверка с участием органов власти показала, что организаторами были нарушены действующие эпидемиологические правила и нормы постановления о мерах по противодействию распространению COVID-19. На данный момент составляются протоколы о нарушениях.

Отмечается, что в Петербурге действующие ограничения по коронавирусу предусматривают согласование с городским комитетом по культуре культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 человек. Более того, ведомство может проверить любое мероприятие на предмет соблюдения санитарных норм на фоне пандемии.

Ранее в петербургский комитет по культуре пожаловались н выступлениие в городе рэпера Басты. У него на концерте, якобы, тоже не соблюдались меры безопасности при пандемии.

Как писал NEWS.ru, власти Санкт-Петербурга решили отменить в городе традиционный новогодний салют из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Отмечается, что отмена салюта на Новый год — не единственная мера, принятая на фоне пандемии. Также в городе на Неве ограничено посещение массовых мероприятий для граждан моложе 18 и старше 65 лет. Указанные решения петербургские власти приняли в связи с правилами, которые установил Роспотребнадзор.