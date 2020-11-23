В Петербурге фельдшеры судятся из-за отказа в выплатах по COVID-19

https://static.news.ru/photo/4320ee76-2da9-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое фельдшеров подали иск к администрации Центрального района Санкт-Петербурга. Они настаивают на выплатах по COVID-19.

Исковое заявление принято судом и назначено предварительное слушание, — цитирует РИА Новости сообщение объединенной пресс-службе судов города.

В иске, поданном в Смольнинский районный суд указано, что фельдшерам отказали в выплате, на основании того, что инфицирование медработников произошло при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам. Истцы не согласны с этим и просят отменить это решение администрации района.

Отмечается, что подобные иски зарегистрированы в Куйбышевском районный суде. Кроме того, есть обращения в Московский и Кировский районные суды города.

В апреле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплатах медикам и их семьям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. В случае инфицирования COVID-19 медицинский работник получит единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей. Если коронавирусная инфекция приведёт к инвалидности, врачу выплатят 500 тыс. рублей, а если к смерти, то семья пострадавшего получит 1 млн рублей, писал NEWS.ru.