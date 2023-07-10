В Пермском крае поджегшего девочку подростка отправили в СИЗО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подростка, который облил свою 15-летнюю знакомую горючей смесью и поджег, отправили в СИЗО, сообщает информационный портал Октябрьского городского округа ProCHAD со ссылкой на судью Э.Р. Таипова. В заключении он проведет два месяца.

Сегодня состоялось заседание Октябрьского районного суда по избранию меры пресечения для подозреваемого в резонансном преступлении 8 июля. <...> Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, — говорится в сообщении.

9 июля в Пермском крае в отношении подростка возбудили уголовное дело после того, как он избил и поджег 15-летнюю девушку. Несовершеннолетнего задержали. Пострадавшую госпитализировали с обширными ожогами — по предварительной информации, у нее обгорело 90% тела. Сейчас, по информации «Комсомольской правды», она находится в коме.

Как писали СМИ, инцидент произошел в поселке Октябрьский. Несовершеннолетние отправились на прогулку, которую совместили с распитием алкоголя. По информации «Комсомольской правды», до того, как поджечь девочку, ее изнасиловали.

Ранее сообщалось, что в Москве 14-летний подросток получил ожоги 80% тела после того, как во время игры с друзьями его облили бензином и подожгли. Позднее стало известно, что площадь ожогов составила 99% тела мальчика. Врачи боролись за его жизнь около трех недель, но в итоге он скончался.