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10 июля 2025 в 11:23

В УФСИН подтвердили пожар в одной из колоний Соликамска

ГУФСИН РФ по Пермскому краю подтвердило пожар в ИК-1 в Соликамске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ИК-1 Соликамска в Пермском крае произошел пожар, сообщили изданию Lenta.ru в ГУФСИН России по региону. Возгорание началось в лесопильном цехе, сообщение о пожаре поступило в 11:30 (09:30 по московскому времени) в четверг, 10 июля.

С огнем боролись сотрудники МЧС и ведомственная пожарная охрана колонии. Производственные работы в цехе приостановили. Пострадавших среди осужденных и сотрудников колонии нет. Пожар ликвидирован. На месте происшествия находятся сотрудники и руководство пермского управления ФСИН.

Ранее в Сети появилось видео пожара в ИК-1 под Соликамском. Загорелась кровля деревообрабатывающего цеха в промзоне исправительного учреждения. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

До этого пресс-служба регионального управления МЧС России сообщала, что площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону достигла 9,1 тысячи квадратных метров. По данным спасателей, огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки внутри помещений. К тушению было привлечено более 130 человек, задействовано 44 единицы техники.

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