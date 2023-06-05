Подростка облили бензином и подожгли в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве подросток получил ожоги 80% тела после того, как во время игры с друзьями его облили бензином и подожгли, сообщил Telegram-канал Baza. Пострадавшему 14 лет, сейчас за его жизнь борются врачи.

По данным Baza, компания где-то достала бензин и устроила игру, а в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.

В столичном главке МВД рассказали РИА Новости, что подростка облил горючей жидкостью его сверстник, после чего и произошло воспламенение. Это случилось в Чечерском проезде. Пострадавшего госпитализировали с ожогами. Стражи порядка установили подозреваемого, По данным источника агентства, его задержали. На месте работают следователи, которые опрашивают очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Москвы сообщила в Telegram-канале, что 14-летний мальчик получил тяжелые ожоги, находясь на детской площадке вместе с группой ребят. Надзорное ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти. Девушка, вызвавшая спасателей, рассказала, что во время пожара рядом стояли и плакали дети, которые говорили, что мальчик якобы поджег сам себя.