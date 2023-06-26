В Москве скончался подросток, которого друзья облили бензином и подожгли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14-летний подросток, друзья которого облили его бензином и подожгли в Москве, скончался в больнице, сообщает в Telegram РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, мальчик получил 99% ожогов тела, и врачи не смогли ему помочь. За его жизнь боролись около трех недель.

Собеседник РЕН ТВ отметил, что начиная с первых чисеk июня мальчик находился в реанимации. По данным Telegram-канала «112», врачи вскрыли грудную клетку подростку, чтобы его легкие могли функционировать. Тем не менее эти действия не спасли его от смерти.

О поджоге мальчика на Чечерском проезде в Москве сообщал 5 июня Telegram-канал Baza. Авторы канала утверждали, что подросток получил ожоги 80% тела. Компания друзей достала где-то бензин и устроила игру, и в какой-то момент один из подростков загорелся на глазах у товарищей. На помощь пришли прохожие, которые потушили пожар.

До этого в Подмосковье мальчик сгорел заживо в сарае, в котором его могли запереть товарищи, заколотив гвоздями дверь. Прохожие пытались самостоятельно потушить возгорание и вытащить ребенка, вскоре на место прибыли пожарные, но не успели его спасти. Девушка, вызвавшая спасателей, рассказала, что во время пожара рядом стояли и плакали дети, которые говорили, что мальчик якобы поджег сам себя.