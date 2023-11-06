В Орле иностранец заставил подростка перевести деньги на его счет В Орле задержали иностранца, заставившего подростка перевести ему деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Орле полицейские задержали 20-летнего иностранца, который несколько раз ударил 16-летнего местного жителя и заставил его перевести ему 2,6 тысячи рублей, сообщает «МВД Медиа». Инцидент произошел 4 ноября возле торгового центра в Заводском районе города.

Когда деньги были переведены гражданину одной из республик ближнего зарубежья, к торговому центру подъехала вызванная на место инцидента следственно-оперативная группа. Иностранца задержали и доставили в райотдел полиции для установления личности. Отмечается, что мужчина вернул деньги, а полицейские сейчас устанавливают обстоятельства происшествия, чтобы дать правовую оценку действиям иностранца.

Ранее на заседании коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что в России растет количество тяжких и особо тяжких преступлений, которые совершают находящиеся в стране мигранты. По его словам, многие деяния иностранцев отличаются особой дерзостью. Они совершают вымогательства, похищают людей, в том числе своих соотечественников. Затем выкладывают в интернет соответствующие видеоролики, рассказал министр. Владимир Колокольцев в выступлении также напомнил, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству мигрантов.