В Омске отреагировали на слух о впавшем в кому после укуса клеща подростке

15 апреля 2026 в 15:34

Омский Минздрав опроверг информацию о впавшем в кому после укуса клеща подростке

Сообщения СМИ о том, что подросток из Омской области якобы впал в кому после укуса клеща в 2025 году, не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в региональном Министерстве здравоохранения. Медики подчеркнули, что случаев тяжелого энцефалита у детей в прошлом году зафиксировано не было.

Всех несовершеннолетних с клещевыми инфекциями везут у нас в Городскую детскую клиническую больницу №3. Коллеги из нее сообщили, что детей с тяжелым энцефалитом в прошлом году не было, — сообщили в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ сообщили о 17-летнем подростке, который якобы пострадал от укуса клеща в мае 2025 года. Утверждалось, что он заболел тяжелой формой энцефалита, впал в кому и был госпитализирован в реанимацию на ИВЛ.

До этого врач Ольга Малиновская рассказала, что анализы после укуса клеща необходимо сдать через две недели. По ее словам, укус нельзя оставлять без внимания, а при обнаружении паразита на теле его требуется сразу снять.

