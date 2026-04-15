Школьник впал в кому из-за укуса клеща в Сибири

В Сибири произошло сразу два тяжелых случая, связанных с укусами клещей: пострадавших подростков пришлось лечить в Клиническом институте мозга, пишет «Российская газета». У 16-летнего школьника из Томска сначала обнаружили болезнь Лайма, но после второго укуса он не обратился к врачам.

Через две недели его состояние ухудшилось, врачи госпитализировали его с диагнозом «менингоэнцефалит». Пациент впал в кому и находился на ИВЛ, — рассказали страховщики.

Благодаря медицинской страховке юношу транспортировали в Институт мозга в Екатеринбурге, где он долго лечился и восстанавливался. Еще один случай произошёл в Омске: 17-летнего юношу после укуса двух клещей госпитализировали в реанимацию с тяжелой формой клещевого энцефалита.

Лечение длилось более полугода, после чего пострадавшего также направили на реабилитацию в Клинический институт мозга в Свердловской области. В обоих случаях подростки выжили благодаря своевременной помощи и страховке, позволившей транспортировать их в профильную клинику.

Ранее врач Ольга Малиновская рассказала, что анализы после укуса клеща необходимо сдать через две недели. По ее словам, укус нельзя оставлять без внимания, а при обнаружении паразита на теле его требуется сразу снять.