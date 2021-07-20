Сибиряк, называющий себя гадалкой, покалечил любимую девушку

В Краснозерском районе Новосибирской области 35-летний мужчина в припадке ревности чуть не убил ножницами свою 17-летнюю возлюбленную. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Выяснилось, что мужчина по имени Максим совратил девушку, когда ей было 15 лет. Полиция тогда не завела уголовного дела, и пара сожительствовала два года, несмотря на протесты родителей.

При этом выяснилось, что Максим очень ревнив и при любом подозрении на измену со стороны малолетней сожительницы распускал руки. В последний раз он так изранил её ножницами, что врачи чудом её спасли. Максима арестовали, сообщает издание.

При этом открылось, что мужчина ранее привлекался за брань в общественном месте, вовлечение подростков в употребление алкоголя и был судим за кражи, побои, угрозы убийством и преступления на сексуальной почве.

Более того, Максим оказался мошенником, который в соцсетях под именами Радослава Маркова, Агния Русакова, Валентина Чехова за деньги «наводил порчу» и совершал «привороты». Этот «бизнес» помогал сельскому скотнику вести безбедное существование.

Ранее в Санкт-Петербурге у 65-летней женщины телефонные мошенники похитили свыше одного миллиона рублей. По словам женщины, ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником известного банка и предложил перевести её деньги на «безопасный счёт».