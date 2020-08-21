В Новосибирске водители автобусов устроили гонку, а потом подрались

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани администрация одного из районов опубликовала фото и данные девушки, которая написала отрицательный комментарий в соцсетях, обвинив её в клевете. Как сообщает inkazan.ru , жительница пожаловалась на затянувшийся ремонт теплотрассы из-за которого скорая помощь увязла в грязи.

Башкирия

Суд Уфы назначил штраф в 8 тысяч рублей 22-летней воспитательнице приюта для детей и подростков, обвиняемой в издевательствах над детьми. Как пишет mkset.ru , девушка спровоцировала 4-летнюю девочку на драку с 3-летним мальчиком и всё происходящее снимала на камеру. Видео она выложила в соцсетях.

Нижегородская область

Нижегородец случайно выкинул в мусор документы и деньги на покупку нового автомобиля, пишет newsnn.ru . Мужчина рассказал, что в пакете с документами каким-то образом оказалось масло, которое протекло. Он решил, что это и есть мусор, который до этого его попросила выкинуть жена.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Удмуртия

Ижевский фонтан «Ромео и Джульетта», упавший на подростка в парке Горького, продают на «Авито» за 550 тысяч рублей, пишет udm-info.ru . Монумент рухнул в 2018 году, тогда сидевший у его основания мальчик погиб на месте.

Ростовская область

В Ростовской области чиновницу будут судить за махинации на 160 миллионов рублей. Как пишет rostovgazeta.ru , она была в курсе, что подрядчик не завершил работы по строительству дороги, однако подписала акт приёмки.

Приморье

Жители одного из домов Дальнегорска обнаружили в своём подъезде медвежонка. Как пишет vostokmedia.com , зверь пытался вылезти из окна первого этажа на улицу. Через некоторое время ему это удалось, и он убежал в жилой сектор микрорайона.

Омская область

Житель Омска потратил деньги начальника, чтобы сделать ставки на спорт. Как пишет gorod55.ru , мужчина несколько дней выполнял заказы и получал деньги от заказчиков, однако до бухгалтерии наличность так и не донёс. По словам директора фирмы, ущерб составил 88 тысяч рублей.

Оренбургская область

В Оренбургской области двое детей двух и четырёх лет попали в больницу с сильным отравлением угарным газом. Как пишет 56orb.ru , мать детей разожгла на ночь печь, но забыла открыть задвижку дымохода. В результате этого угарный газ пошёл в дом.

Карелия

Девочка с инвалидностью травмировалась в детском саду Карелии. Как сообщает karelinform.ru , воспитатели оставили ребёнка без присмотра, в результате чего она получила травму средней тяжести. В больницу девочку доставили лишь спустя сутки. Суд взыскал 250 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней, а также оштрафовал ответственных воспитателей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменская область

В Тюменской области экологи нашли останки мамонтов, сообщает nashgorod.ru . Вблизи реки Вагай было обнаружено более тысячи разных костей вымерших животных. Ученые отмечают, что кладбище образовалось из-за изменения русла реки. Кости мамонтов течением сносило в одну старицу. Затем из-за низкой воды их вымыло на поверхность.

Хабаровский край

В Комсомольске-на-Амуре 76 пенсионеров заразились COVID-19 в доме-интернате, сообщает transsibinfo.com . По словам представителя регионального министерства социальной защиты, врачи одной из больниц, куда госпитализировали пожилых людей, ежедневно осматривают заболевших.

Ставропольский край

Более 20 тыс. тонн зерна с пестицидами обнаружили на Ставрополье. Как пишет newstracker.ru , в декларации об использовании пестицидов никакой информации не оказалось, хотя в колхозе подтвердили применение химических средств. Россельхознадзор отозвал зерно, чтобы не допустить причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Челябинская область

Челябинского предпринимателя, продающего шаурму, оштрафовали за рекламу с символикой Дня Победы. Как сообщается на портале «Курс дела» , члены экспертного совета УФАС решили, что в рекламе содержатся оскорбительные образы, связанные с Великой Отечественной войной. «1945 год — скидка на пельмени 45%, 9 мая — скидка на мясо 9%, 75 лет — шаурма по 75 руб.», — говорилось в рекламе.

ХМАО

В ХМАО женщина на иномарке сбила трёх девочек. Как сообщает muksun.fm , водитель внедорожника — женщина 56 лет — пояснила, что она в последний момент заметила детей, которые перебегали дорогу в неположенном месте. Никого из взрослых рядом с ними не было. Возраст пострадавших — пять, шесть и восемь лет.

Волгоградская область

В Волгограде адвоката-мошенника отправили в колонию на 3 года. Его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщает издание novostivolgograda.ru . 37-летний адвокат, узнав о наличии крупной задолженности по налогам в размере 95 млн рублей у организации, предложил инициировать уголовное дело в отношении представителей УФНС. Он обещал доказать, что налоговики необоснованно начислили задолженность. В разговоре с учредителем организации в декабре прошлого года он попросил за свои услуги 26 млн рублей.

Свердловская область

В Екатеринбурге Ленинский районный суд назначил штраф в размере 10 тысяч рублей активисту Максиму Верникову, который работал волонтёром на сборе подписей в поддержку возвращения прямых выборов мэра. Как сообщает издание tagilcity.ru , представители правоохранительных органов и Министерства общественной безопасности сочли надписи на кубе агитацией, а потому мероприятие должно быть согласовано с чиновниками.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинградская область

В Петербурге дети травмировались крышкой мусорного бака и турником, сообщает newia.ru . Два случая детского травматизма произошли независимо друг от друга. Один мальчик получил травму, когда потянул лист картона на себя из мусорного бака. Крышкой его ударило по голове. Другой мальчик не удержался во время вращения «солнышком» на турниках. Он сорвался и ударился животом о металлическую перекладину. Оба ребёнка доставлены в больницу.

Хакасия

В Хакасии байкер на Suzuki сбил 2-летнего малыша, сообщает newkhakasiya.online . Наезд на ребёнка совершил 24-летний местный житель, управлявший мотоциклом Suzuki GSX-R750 без прав соответствующей категории. Мальчик стоял рядом с дорогой в сопровождении 11-летней сестры. Дети ждали, когда их мать выйдет из магазина.

Новосибирская область