В Новосибирске ребенка ударили шокером на улице Подросток в Новосибирске ударил семилетнего мальчика шокером на улице

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Семилетнего сына жительницы Первомайского района Новосибирска ударили электрошокером на улице, сообщили подписчики группы «Моя Первомайка» на странице сообщества во «ВКонтакте». Пострадавший попал в больницу.

Из-за плохого самочувствия мальчика его мама была вынуждена вызвать скорую, затем последовала госпитализация и заключение врачей с диагнозом «нарушение сердечного ритма, тахикардия», — уточнили авторы публикации.

В субботу, 27 апреля, около 13:30 мальчик и его старшая сестра с друзьями отправились гулять. Девочки-подростки решили продать вербу рядом с торговым центром, но к ним подошла компания подростков. Приблизительный возраст мальчиков — 12–14 лет.

Внезапно один из подростков достал из кармана электрошокер, предназначенный для отпугивания собак. Мальчик ударил семилетнего ребенка. От удара пострадавший расплакался. На опубликованном в группе видео видно, как девочка-подросток начала ругаться с хулиганами. Старшая сестра увела брата домой.

По словам врачей, серьезных последствий для ребенка не будет, но ущерб здоровью причинен. Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Полиция начала проверку по факту инцидента.

В Петербурге ранее прохожие с пистолетами вмешались в драку подростков. Одному из них выбили зубы, но обошлось без стрельбы.