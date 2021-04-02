В Новосибирске от школьников потребовали есть меньше хлеба в столовой

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Родители учеников одной из школ в Новосибирске пожаловались на то, что руководство учебного учреждения потребовало от классных руководителей следить за тем, сколько кусочков хлеба съедают их ученики. Директор школы заявил, что каждый такой кусочек стоит три рубля, а дети хватают их грязными руками, пишет «МК-Новосибирск».

Как стало известно, директор школы попросил классных руководителей объяснить детям, что «всё имеет цену». Некоторые учителя и родители возмутились тем, что у детей будут отбирать каждый кусочек хлеба, однако глава школы заявил, что инцидент не стоит внимания и дело тут не в том, что учреждению жалко хлеба, а в «разболтанности» ребят.

Что значит ограничивают? Не ограничивают, а просто не разрешают в любое время зашёл, залез в кухонный лоток, взял сколько хотел и пошёл. Есть обед, во время обеда никто никого ни в чём не ограничивает, — сказал директор школы.

Он уточнил, что сейчас продолжает действовать режим ограничений и сотрудники учреждения накладывают детям еду в перчатках и с помощью специальных щипцов. Правда, каким образом цена хлеба помогает поддерживать этот порядок, неизвестно.

Столовая у нас тоже торговое предприятие, комбинат питания, там всё учтено. Всё стоит денег, кто-то должен заплатить. Мы знаем, кому надо помочь, а это просто разболтанность — что хочу, то и делаю, — заключил директор.

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