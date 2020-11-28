В Новосибирске напавшему на прохожего экс-росгвардейцу дали условный срок

https://static.news.ru/photo/af8c84ae-32d5-11eb-979b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новосибирский суд приговорил к трём годам лишения свободы бывшего сотрудника Росгвардии, ударившего прохожего.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье «Превышение должностных полномочий».

Инцидент произошёл в августе 2019 года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как правоохранитель со своим коллегой остановили машину возле идущего по улице мужчины и что-то спросили у него. После того как прохожий попытался уйти, один из росгвардейцев ударил его в лицо и повалил на землю, а второй стал препятствовать другому прохожему снять происшествие на телефон.

Как писал NEWS.ru, ранее за превышение должностных полномочий был задержан полицией бывший прокурор Новосибирска Денис Ференц. Он возглавлял ведомство с 2016 года. Летом этого года Ференц подал в отставку.

По некоторым данным, задержание экс-прокурора может быть связано с делом бизнесмена Олега Ярового, который летом был взят под стражу. Коммерсант занимался производством спиртных и безалкогольных напитков. Ярового подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.