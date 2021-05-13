В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве бывшего депутата

https://static.news.ru/photo/6c53c9d0-b3d2-11eb-bd28-96000091f725_660.jpg Александр Данилов Фото: novosibirsky.nsk.sudrf.ru

В Новосибирске арестован Александр Данилов, который обвиняется в убийстве экс-депутата городского совета и бывшего начальника главуправления благоустройства и озеленения мэрии Ивана Митряшина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР.

Обвинение Данилову предъявлено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мера пресечения избрана на срок до 11 июля.

Согласно материалам уголовного дела, бывший депутат и чиновник погиб вечером 10 мая. Он был в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» и там поссорился с Даниловым. Тот нанёс Митряшину несколько ударов руками и ножом. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую помощь. От полученных ранений он умер в больнице.

В октябре 2020 года в Выборгском районе Ленобласти был убит депутат и предприниматель Александр Петров. Его застрелили на участке собственного загородного дома. Незадолго до этого он намеревался уехать из России на ПМЖ в другую страну.