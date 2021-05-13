В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве бывшего депутата

В Новосибирске арестован Александр Данилов, который обвиняется в убийстве экс-депутата городского совета и бывшего начальника главуправления благоустройства и озеленения мэрии Ивана Митряшина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР.
Обвинение Данилову
Согласно материалам уголовного дела, бывший депутат и чиновник погиб вечером 10 мая. Он был в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» и там поссорился с Даниловым. Тот нанёс Митряшину несколько ударов руками и ножом. Очевидцы вызвали потерпевшему скорую помощь. От полученных ранений он умер в больнице.
В октябре 2020 года в Выборгском районе Ленобласти был убит депутат и предприниматель Александр Петров. Его застрелили на участке собственного загородного дома. Незадолго до этого он намеревался уехать из России на ПМЖ в другую страну.