В Нижегородской области власти спилили чужую елку для украшения поселка

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В поселке Ардатов Нижегородской области администрация спилила елку, которую 60 лет назад в своем дворе посадила местная жительница Александра Ивановна, сообщает Telegram-канал «Подъем». Дерево установили на площади у Дома культуры.

Канал отмечает, что, по мнению администрации, елку вырубили законно, поскольку она росла на муниципальной земле на расстоянии менее пяти метров от фундамента многоквартирного дома. В связи с этим был издан приказ «О сносе зеленых насаждений».

Ранее жительница города Миньяра Челябинской области Елена Шалдина пожаловалась, что мэрия срубила в ее частном саду ель, которую высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году. Чиновники решили, что дерево будет хорошо смотреться на городской площади. В соцсетях мэрии даже было опубликовано видео, где показано, как срубленную ель погрузили на грузовик.

Позднее власти извинились за срубленную елку. Как сообщили в администрации Ашинского муниципального района и Миньярского городского поселения, то, что участок принадлежит частному лицу, выяснилось уже после того, как ель была срублена. Там добавили, что, согласно имеющимся документам и информации председателя садового товарищества, данная территория считалась бесхозной, так как наследники не оформили участок в собственность должным образом. Именно на этом основании было принято решение спилить ель и установить ее на городской площади.