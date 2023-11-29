Власти Миньяра извинились за срубленную на участке местной жительницы елку

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Власти города Миньяр Челябинской области извинились за срубленную на дачном участке местной жительницы елку. Как сообщили NEWS.ru в администрации Ашинского муниципального района и Миньярского городского поселения, то, что участок принадлежит частному лицу, выяснилось уже после того, как ель была срублена.

Администрация Миньярского городского поселения сожалеет о случившемся и приносит извинения семье. Мы постараемся возместить нанесенный ущерб: взамен срубленной ели предлагаем высадить новое дерево, — говорится в сообщении.

Как сообщили в администрации, согласно имеющимся документам и информации председателя садового товарищества, данный участок считался бесхозным, так как наследники не оформили участок в собственность должным образом. Именно на этом основании было принято решение спилить ель и установить ее на городской площади.

Ранее местная жительница Елена Шалдина пожаловалась, что мэрия срубила в ее частном саду ель, которую высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году. Чиновники решили, что дерево будет хорошо смотреться на городской площади. В соцсетях мэрии даже было опубликовано видео, где показано, как срубленную ель погрузили на грузовик.