Под Челябинском чиновники украли чужую 41-летнюю ель для городской площади

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В городе Миньяре Челябинской области местная жительница Елена Шалдина пожаловалась, что мэрия срубила в ее частном саду ель, которую высадил ее супруг со своим отцом в 1982 году, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Чиновники решили, что дерево будет хорошо смотреться на городской площади. В соцсетях мэрии даже было опубликовано видео, где показано, как срубленную ель погрузили на грузовик.

Вот росла она на нашем участке 41 год. А теперь украшает нашу площадь, конечно, очень жалко, что ее спилили, это память наша была, — рассказала Шалдина.

В издании «Поток» сравнили мэрию Миньяра с Гринчем, укравшим Рождество. Шалдина рассказала журналистам, что увидела елку 2 ноября на площади, рядом с которой работает в аптеке. Уже в тот момент она подумала, что дерево очень похоже на елку с их с супругом участка. После она увидела видео с участка, опубликованное городской администрацией. Муж позже съездил, чтобы убедиться, что дерева нет на прежнем месте.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Красную площадь в Москве украсит 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева составляет 84 года, а диаметр его ствола равен 60 см.