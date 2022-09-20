В небе Новосибирской области заметили НЛО

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Жительница города Бердска Новосибирской области Ирина Петрова заметила в небе неопознанный летающий объект. Необычное небесное тело ей удалось запечатлеть на видео, сообщает «КП-Новосибирск». Многие предположили, что это мог быть самолет, однако женщина с этим утверждением не согласна. По ее словам, у этого объекта была другая траектория движения.

Так и непонятно, что это такое летело. Многие, кто видел видео, написали, что это — самолет. Но я же понимаю, когда летит самолет, он двигается параллельно земле. А в этом случае объект падал сверху. Сначала падал быстро, хвост сильно длинный был. Затем падение замедлилось, а хвост испарился. В итоге тело исчезло. В моем понимании, объект сгорел в слоях атмосферы. Вероятно, это был какой-то астероид, — рассказала автор видео.

По словам сибирячки, она снимала НЛО на максимальном приближении, но даже несмотря на это, можно увидеть просто какую-то точку.

Уфолог Юрий Сенькин ранее заявил, что инопланетяне живут на Земле, в том числе среди россиян, однако они «не такие, как мы себе представляем». По его словам, маловероятно, что пришельцы созданы по образу человека, поскольку с развитием технологий слишком велик риск разоблачения. За последние 20 лет в обществе «устаканилось мнение», что подобные существа — не миф, и переубедить в этом людей очень трудно.