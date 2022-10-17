В небе Красноярска заметили неопознанный светящийся объект

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В Красноярске в ночь на 17 октября в небе заметили неопознанный объект, оставлявший сине-зеленое свечение, передает «МК в Красноярске». Местные жители, снявшие происходящее на видео, предположили, что это может быть ракета или комета. Участник объединения астрономов-любителей «КрасАстро» Роман Морячков предположил, что это мог быть болид — яркий метеор, который ранее пролетел над Томской областью.

Метеор довольно яркий, по видео видно, что он раскололся на несколько осколков. Наверняка это именно космическое тело, потому что двигалось оно быстро, даже ракеты обычно медленнее летят, а тут похоже на обычные для метеоров несколько десятков км/сек. Могло что-то долететь до земли, но это надо изучать его, чтобы понять, куда все-таки он падал, — рассказал эксперт.

В ночь на 17 октября в небе над Томской областью пролетел неизвестный светящийся объект. Отмечалось, что за небесным телом шла широкая светящаяся трасса, переливающаяся светло-зеленым, светло-голубым и другими цветами. Предположительно, жители региона могли видеть сгорание космического мусора. В Сети было опубликовано несколько видеороликов с космическим объектом.

Как отмечают очевидцы, необычное космическое явление можно было заметить над Северском, Новосибирском, Кемерово. В некоторых районах Томской области также был слышен взрыв с последующей ударной волной, а на небе был виден дымный след, подсвеченный Луной.

20 сентября НЛО был замечен над городом Бердск Новосибирской области. Необычное небесное тело удалось запечатлеть на видео местной жительнице.