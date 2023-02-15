В МВД рассказали, оштрафуют ли дальнобойщика за непристегнутую обезьянку УМВД Челябинской области: дальнобойщика не будут штрафовать за ошибку искусственного интеллекта

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Водитель-дальнобойщик, которому искусственный интеллект выписал штраф за непристегнутую ремнями безопасности игрушечную обезьянку, наказан не будет, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД по Челябинской области. В ведомстве пояснили, что окончательное решение о назначении штрафов принимается человеком.

Сама программа фиксирует непристегнутый ремень. Решение о привлечении водителя к ответственности выносит непосредственно инспектор ГИБДД, он отсматривает все фотографии, составляет протоколы. В таком случае водителю данного транспортного средства штрафов не поступит, — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что данный случай — первый в региональной практике.

Как ранее сообщалось, инцидент с дальнобойщиком произошел в городе Миассе. В кабине автомобиля под лобовым стеклом была плюшевая обезьянка. Система контроля за водителями без ремней приняла игрушку за пассажира, который едет без соблюдения необходимых мер безопасности, и выписала штраф.