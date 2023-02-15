Искусственный интеллект выписал водителю штраф из-за непристегнутой игрушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области водитель-дальнобойщик получил штраф из-за плюшевой обезьянки в кабине, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Искусственный интеллект воспринял ее как пассажира, который едет без соблюдения необходимых мер безопасности.

Дальнобойщик получил штраф, проезжая через город Миасс, где недавно была установлена система для контроля за водителями без ремней. Сам он был пристегнут и был уверен, что нарушений ПДД с его стороны нет. Однако водитель не учел, что система среагирует на игрушку, которая находилась под лобовым стеклом с пассажирской стороны.

Ранее автоюрист Георгий Холманский рассказал, что у водителей есть шанс оспорить штраф за проезд на желтый сигнал светофора. По его словам, административной ответственности наступать не должно, если маневр был начат или закончен на желтый, предшествующий зеленому. Он добавил, что при обжаловании штрафа водитель может предоставить запись с видеорегистратора, на которой такой маневр зафиксирован.