«Сможете обжаловать»: автоюрист объяснил нюансы штрафов за проезд на желтый Эксперт Холманский сообщил, что автолюбители могут оспорить штраф за проезд на желтый

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автолюбители могут оспорить штраф за проезд на желтый сигнал светофора при определенных обстоятельствах, сообщил NEWS.ru автоюрист Георгий Холманский. Он отметил, что если водитель начал или закончил маневр на желтый, который предшествует зеленому, то административной ответственности наступать не должно. Если ГИБДД выпишет штраф в такой ситуации, то его можно будет опротестовать, добавил Холманский.

Вопрос в том, как именно транспортное средство пересекает желтый сигнал светофора. Но при этом есть строгие нормы ПДД. Если вы заканчиваете или начинаете свой маневр при желтом сигнале при условии, что желтый предшествует зеленому, административная ответственность наступать не должна. И вы совершенно спокойно с помощью, например, видеорегистратора сможете этот самый штраф обжаловать, — заявил Холманский.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин сообщил, что с 1 марта в России появится новый сигнал светофора — белое изображение со стрелкой, которая указывает на пешеходный переход, находящийся по направлению движения. Эксперт пояснил, что новый сигнал будет предупреждать о том, что по пешеходному переходу кто-то может переходить дорогу. По его словам, стрелка белого света будет добавлена к основному светофору.