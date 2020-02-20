https://static.news.ru/photo/50a9c1da-53cf-11ea-9f40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство московской полиции уволило своего сотрудника, который в свободное от службы время вместе с товарищем избил и ограбил таксиста в подмосковных Люберцах. Подозреваемых уже задержали, в отношении них возбудили уголовное дело.

Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт установленное законом наказание, — сообщили ТАСС в московском главке МВД.

Уточняется, что к строгой дисциплинарной ответственности привлекут и руководителей уволенного полицейского.

По данным следствия, 16 февраля в Люберцах двое мужчин, один из которых являлся сотрудником Жулебинского ОМВД, избили таксиста, повредили его автомобиль, забрали у него 10 тыс. рублей и скрылись. Полицейский в это время был в гражданской одежде.

Как писал NEWS.ru, пассажиры челябинского такси обратились в полицию по факту нападения водителя. Шофёр начал драться с мужчиной из-за просьбы добавить ещё один адрес в маршрут. Шофёр начал оскорблять беременную женщину, за неё заступился муж. В результате конфликт перерос в драку.