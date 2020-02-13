https://static.news.ru/photo/c1ca7332-4e57-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры челябинского такси обратились в полицию по факту нападения водителя. Шофёр начал драться с мужчиной из-за просьбы добавить ещё один адрес в маршрут.

О произошедшем рассказала одна из участниц случившегося в группе «Инцидент Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». По её словам, в машине помимо неё сидела беременная женщине, её муж и две девушки. Водитель грубо отказал в возможности добавить точку в маршрут и выгнал из автомобиля.

Шофёр оскорблял беременную, за неё заступился муж. В результате конфликт перерос в драку. В Сети опубликовано видео, на котором двое мужчин бьют лежащего человека и толкают девушку.

Пресс-служба местного МВД подтвердила журналистам URA.RU получение заявления от пострадавших. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о причинении умышленного вреда здоровью.