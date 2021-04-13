В Москве зафиксировали температурный рекорд для 13 апреля

https://static.news.ru/photo/bfe0ea70-9c57-11eb-bf0a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Синоптики зафиксировали в столице рекордную плюсовую температуру для 13 апреля. При этом воздух продолжит прогреваться, рассказала журналистам главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Температура превысила прежний рекорд для 13 апреля. Сегодня самый тёплый день. Пока она превысила прежний рекорд на один градус, но продолжает повышаться. Максимальная температура будет 22 градуса, — цитирует телеканал «360» Позднякову.

Сейчас можно говорить о превышении температурной нормы на 10 градусов, но окончательные данные станут известны вечером, когда специалисты снимут показания с главного термометра. По словам Поздняковой, тепло сохранится в Москве в ближайшие два дня, затем последует постепенное снижение температуры из-за смены одного антициклона другим.

Как сообщал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в центре европейской части России во второй половине текущей недели окажется ниже, чем в первой. При этом Гидрометцентр прогнозировал в ближайшие дни аномальное тепло на данной территории с превышением температуры на восемь градусов.