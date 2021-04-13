В Москве осудили двух пожарных по делу о гибели их коллег

https://static.news.ru/photo/215e8a34-9c56-11eb-b359-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Преображенский суд Москвы признал виновными в халатности бывшего начальника управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрия Ширлина и бывшего сотрудника московского главка МЧС Сергея Барсукова. Они приговорены к пяти и четырём годам колонии общего режима условно.

22 сентября 2016 года на складе на Амурской улице произошёл пожар, охвативший 4,5 тысячи кв. м, произошло обрушение кровли на площади 100 кв. м, когда на ней находились 20 пожарных. Восемь спасателей упали и погибли.

Суд признал Ширлина и Барсукова виновными по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и назначил им наказание в виде пяти и четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима условно, — цитирует сообщение ТАСС.

При этом адвокат Ширлина Руслан Голенков заявил, что его подзащитный будет обжаловать свой приговор. По его мнению, суд не учёл целый ряд важных обстоятельств.

Например, что прибывшие пожарные не были уведомлены о нахождении в горящем здании баллонов с аммиаком, что и привело к взрыву, — заявил Голенков.

Сторона потерпевших также обжалует приговор. Они сочли его мягким.

2 апреля в Благовещенске загорелась кровля клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Для тушения пожара были выделены 28 единиц техники, из здания были эвакуированы десятки пациентов.

Решение остаться в операционной и продолжать работать принял заведующий кардиологическим отделением хирург Валентин Филатов, и только когда пациенту уже ничего не угрожало, операционная бригада эвакуировалась вместе с ним. Об этом писал NEWS.ru.