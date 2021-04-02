Чудесное спасение: как тушили пожар в кардиоцентре Благовещенска

В пятницу, 2 апреля, с рельсов сошли два вагона пассажирского поезда Taroko Express в горном тоннеле «Дациншуй» на востоке Тайваня. Ещё два были сильно деформированы в результате ударов о стены.

Катастрофа произошла в уезде Хуалянь. По предварительным данным, состав столкнулся с инженерной машиной. Жертвами крушения стали десятки человек, ещё десятки получили травмы. О том, к каким последствиям привела катастрофа, —...