Чудесное спасение: как тушили пожар в кардиоцентре Благовещенска

В пятницу утром, 2 апреля, в Благовещенске загорелась кровля клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Для тушения пожара были выделены 28 единиц техники, из здания были эвакуированы десятки пациентов.
Огонь распространился на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Впоследствии пожарным удалось локализовать возгорание, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Местные власти пообещали полностью реконструировать двухэтажное здание кардиоцентра, построенное в 1908 году.
О том, как пожарные боролись с огнём, — в фотогалерее NEWS.ru.
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28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru
28.mchs.gov.ru