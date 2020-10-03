В Минпросвещения рассказали о сроках каникул в регионах

https://static.news.ru/photo/f58d8402-0577-11eb-bc99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские регионы будут сами принимать решение о школьных каникулах, руководствуясь эпидемиологической обстановкой, сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

Субъекты РФ решают сами, — цитирует ТАСС ответ Грибова на соответствующий вопрос.

Как писал NEWS.ru, столичные власти приняли решение продлить плановые осенние каникулы на неделю из-за ситуации с коронавирусом, чтобы обезопасить детей и их родных. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что пандемия не закончилась, а поведение москвичей и соблюдение мер профилактики — главное средство борьбы с коронавирусом.

Учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы, говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Действие документа распространяется на организации, предоставляющие начальное, основное и дополнительное образование, а также спортивную подготовку. При этом дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику.