В Минэнерго заявили о восстановлении теплоснабжения во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/3b176cd4-3018-11eb-8ba8-fa163e074e61_660.jpg Фото: minenergo.gov.ru

Во Владивостоке полностью восстановили теплоснабжение, которое было нарушено из-за тяжёлых погодных условий. Об этом рассказали в Министерстве энергетики России.

Во Владивостоке под контролем специалистов Минэнерго России было полностью восстановлено теплоснабжение потребителей, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Работы продолжаются в пяти населённых пунктах Приморского края, где без теплоснабжения остаются 44 000 человек. В аварийных работах принимают участие 18 бригад (137 специалистов и 49 единиц техники).

Как писал NEWS.ru, в ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился снежный циклон. Из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы были обесточены. Десятки тысяч жителей края остались без электричества. 20 ноября местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке в связи с массовыми отключениями энергоснабжения. Пока последствия шторма полностью ликвидировать не удалось. В регионе в круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак 23 ноября заявил, что для полного восстановления схемы энергоснабжения в Приморском крае потребуется от одного до двух месяцев.