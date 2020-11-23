Энергоснабжение в Приморье восстановят не ранее чем через месяц

https://static.news.ru/photo/668348fa-2da9-11eb-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.ru

Полное восстановление схемы энергоснабжения в Приморском крае возможно в течение 1-2 месяцев. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

Сейчас это всё делается, в том числе с использованием резервных схем, по не проектным схемам — задача максимально быстро обеспечить энергоснабжение потребителей, делать всё для этого. Но дальше надо будет схему приводить к нормальному состоянию. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц — два точно, — цитирует ТАСС Грабчака.

Он добавил, что все резервные источники питания, доставленные из других регионов страны, будут оставаться на Дальнем Востоке до полного восстановления нормальной схемы энергоснабжения.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился снежный циклон. Из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы были обесточены. Десятки тысяч жителей края остались без электричества. 20 ноября местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке в связи с массовыми отключениями энергоснабжения. Пока последствия шторма полностью ликвидировать не удалось. В регионе в круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий непогоды. В рабочую группу войдут представители МЧС, Минэнерго, Минстроя, Минтранса, Минфина, Минздрава и Минтруда. Координировать её работу будет Минвостокразвития.