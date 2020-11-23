Cтихия разбушевалась: как ликвидируют последствия циклона в Приморье

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился снежный циклон. Из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы были обесточены.
Десятки тысяч жителей края остались без электричества. 20 ноября местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке в связи с массовыми отключениями энергоснабжения.
Пока последствия шторма полностью ликвидировать не удалось. В регионе в круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы.
О том, как местные жители и сотрудники аварийных служб борются со стихией, — в фотогалерее NEWS.ru.
Юрий Смитюк/ТАСС
Правительство Приморского края
Правительство Приморского края
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Марина Шатилова/ТАСС
Марина Шатилова/ТАСС
Константин Васильев/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС
Юрий Смитюк/ТАСС