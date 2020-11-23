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Cтихия разбушевалась: как ликвидируют последствия циклона в Приморье

14:00, 23 ноября 2020 10
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В ночь на 19 ноября на Приморский край обрушился снежный циклон. Из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы были обесточены.

Десятки тысяч жителей края остались без электричества. 20 ноября местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации во Владивостоке в связи с массовыми отключениями энергоснабжения.

Пока последствия шторма полностью ликвидировать не удалось. В регионе в круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы.

О том, как местные жители и сотрудники аварийных служб борются со стихией, — в фотогалерее NEWS.ru.

Юрий Смитюк/ТАСС

Правительство Приморского края

Правительство Приморского края

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Марина Шатилова/ТАСС

Марина Шатилова/ТАСС

Константин Васильев/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

Юрий Смитюк/ТАСС

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