Cтихия разбушевалась: как ликвидируют последствия циклона в Приморье

В Москве состоялось открытие Северного речного порта после реставрации. Проект восстановления был запущен в августе 2018 года, затем началась реконструкция окружающей его территории. Реставраторы обновили водный причал, обустроили парк и прогулочную набережную. Планируется построить и канатную дорогу, связывающую районы Левобережный, Северное и Южное Тушино. Также планируется организовать регулярные речные пассажирские перевозки и развивать новые туристические маршруты. В настоящее время на вокзале предлагаются бесплатные экскурсии по онлайн-записи. Для посетителей вокзала также предусмотрены специальные сувениры и другие сюрпризы.