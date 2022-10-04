РИА Новости: в ЛНР задержали подозреваемую в передаче данных ВСУ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы МВД ЛНР

Сотрудники российских силовых структур задержали в ЛНР женщину, подозреваемую в передаче данных украинским военным, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что она могла проводить деятельность в поселке Новоайдар, в котором ранее были уже задержаны двое диверсантов.

Правоохранительными органами ЛНР задержана жительница поселка Новоайдар Наталья Джус. Она подозревается в пособничестве украинским вооруженным формированиям, в том числе сборе и передаче сведений, использованных для ракетных обстрелов, — говорится в сообщении источника.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют наличие связей между женщиной и задержанными ранее в Новоайдаре диверсантами.

1 октября стало известно, что в ЛНР задержали корректировщицу ВСУ Анастасию Боеву, которой теперь грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что женщина могла передавать информацию и корректировки украинской армии, указывая, по каким гражданским объектам Новоайдара открывать огонь.

Источник уточнил, что Боева работала вместе с Алексеем Байовым. Они отправляли наводки украинским войскам для последующих обстрелов Новоайдара из РСЗО HIMARS. По результатам атаки, произошедшей 21 сентября, погиб один мирный житель и еще один был ранен.

Кроме того, был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под ракетный удар также попало зернохранилище, склад удобрений, восемь единиц сельскохозяйственной техники, два легковых и один грузовой автомобиль. Были повреждены четыре жилых дома.

Боева и Байов отправляли информацию украинским военным и специальным службам, фиксируя результаты работы артиллерии на видео. Также Боева собирала данные о сотрудниках администрации Новоайдара для своей бывшей коллеги, чтобы та передавала ее в украинские спецслужбы.