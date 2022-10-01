В ЛНР задержали корректировщицу ВСУ В ЛНР задержали корректировщицу ВСУ, ей грозит до 20 лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ЛНР задержали корректировщицу ВСУ Анастасию Боеву, которой теперь грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным спикера агентства, женщина передавала информацию и корректировки украинской армии, указывая, по каким гражданским объектам Новоайдара открывать огонь.

Силовики ЛНР задержали уроженку Новоайдарского района, сотрудницу тогда еще Счастьинской администрации Боеву Анастасию за передачу данных и наведения огня на гражданские объекты Новоайдара, — сообщил источник.

Собеседник уточнил, что Боева работала вместе с Алексеем Байовым. Они отправляли наводки украинским войскам для последующих обстрелов Новоайдара из РСЗО HIMARS. По результатам атаки, произошедшей 21 сентября, погиб один мирный житель и еще один был ранен.

Кроме того, по завершении обстрела был разрушен жилой дом, учебный корпус и общежитие Новоайдарского аграрного колледжа. Под ракетный удар также попало зернохранилище, склад удобрений, восемь единиц сельскохозяйственной техники, два легковых и один грузовой автомобиль. Были повреждены четыре жилых дома.

Боева и Байов, как указал спикер агентства, отправляли информацию украинским военным и специальным службам, фиксируя результаты работы артиллерии на видео. Также Боева собирала данные о сотрудниках администрации Новоайдара для своей бывшей коллеги, чтобы та передавала ее в украинские спецслужбы.

За сотрудничество с иностранными спецслужбами и наведение огня украинской артиллерии на гражданские объекты Боевой в соответствии с уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет, — добавил источник.

Ранее в Донецкой Народной Республике пресекли попытку диверсантов совершить вброс бюллетеней с отрицательным ответом на вопрос о вхождении региона в состав РФ. Таким образом диверсанты хотели повлиять на результаты голосования, однако были задержаны.