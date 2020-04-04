В ЛНР выявили второй случай заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/91570b8e-767a-11ea-bd98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Второй случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил главный государственный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

На территории республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции, — заявил в эфире ГТРК ЛНР Докашенко.

Ранее власти ЛНР ввели в республике режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Зафиксировано 9 летальных исходов, полностью выздоровели 52 человека. Больше всего новых заболевших в Москве — 434, затем идут Подмосковье с 49 случаями и Санкт-Петербург, где диагнозы подтвердились ещё у 15 человек.

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек. Болезнь унесла жизни 43 россиян.