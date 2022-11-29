В ЛНР сообщили о потерях среди польских наемников на Украине Офицер ЛНР Марочко заявил о колоссальных потерях среди польских наемников на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Польские наемники, принимающие участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ, несут колоссальные потери, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24». По его данным, польские чиновники заявляли, что в страну прибывают тела солдат и их где-то нужно похоронить. Марочко добавил, что у чиновников Польши сейчас возникла проблема из-за этого.

Мы также получаем разведданные, радиоперехваты, и уже есть косвенные подтверждения, что данные военнослужащие несут колоссальные потери, поскольку есть уже заявления чиновников из Польши, что прибывают тела польских солдат на территорию Польши и их где-то нужно захоранивать. У них сейчас возникла проблема с этим, — сказал Марочко.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР. По его словам, в результате удара ликвидировано до 100 иностранных бойцов и шесть единиц бронетехники.

Конашенков также поделился информацией о предотвращенной атаке ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

До этого он заявил, что ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников под Харьковом. По его словам, в результате атаки было ликвидировано до 200 человек. Представитель ведомства также добавил, что на Купянском направлении отражены две атаки ВСУ. По данным Минобороны, противник был отброшен, ликвидировано до 30 военнослужащих ВС Украины.