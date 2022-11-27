Минобороны: ВС России нанесли удар по «иностранному легиону» в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Вооруженные силы России уничтожили пункт временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в результате удара ликвидировано до 100 иностранных бойцов и шесть единиц бронетехники.

В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники, — говорится в сообщении.

Конашенков также поделился информацией о предотвращенной атаке ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях.

Накануне Конашенков рассказал, что ВС РФ помешали попыткам украинской армии восстановить утраченное положение на Южно-Донецком направлении. По его данным, успехов удалось достичь благодаря ударам артиллерии и работе штурмовиков.

Ранее он сообщил, что ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников под Харьковом. По его словам, в результате атаки было ликвидировано до 200 человек. Представитель ведомства также добавил, что на Купянском направлении отражены две атаки ВСУ. По данным Минобороны, противник был отброшен, ликвидировано до 30 военнослужащих ВС Украины.