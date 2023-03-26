В ЛНР рассказали, как женщины меняют состав ВСУ Подполковник НМ ЛНР Марочко: число женщин в рядах ВСУ растет ежемесячно

Фото: Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что с каждым месяцем в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число женщин. Многие из них получают военно-учетные специальности, прежде разрешенные лишь мужчинам, отметил он в беседе с URA.RU.

Если мы говорим о женщинах в украинской армии, то они там присутствуют уже давно и процентное содержание украинской армии, наполняемость женским составом растет практически с каждым месяцем. <...> Сейчас грань между мужчинами и женщинами в украинской армии стирается, — считает Марочко.

Он усомнился, что в составе ВСУ появится отдельный женский батальон. Подполковник ЛНР указал на то, что в ВСУ теперь «нет женщин и мужчин, есть военнослужащий». В настоящих условиях украинское командование этим очень активно пользуется, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ назвали огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» самым смертоносным российским оружием. Один из офицеров рассказал, что при залпе этой установки выжить практически невозможно, поскольку она «выжигает все, что можно». Кроме того, бойцы заявили, что фугасные авиабомбы также являются смертоносным оружием.